Depois de se ter tornado no mais jovem guarda-redes da história do Benfica, Mile Svilar pode tornar-se esta terça-feira no mais jovem guarda-redes da história da Liga dos Campeões. Para isso, precisa de jogar diante do Manchester United, um cenário que o próprio pai vê como provável. "Acho que ele vai jogar", afirmou Ratko, citado pelo jornal belga 'La Dernière Heure'.

Com 18 anos, um mês e 22 dias, o belga poderá assim entrar nos livros da maior competição de clubes do mundo. "Se ele ficou bom nestes meses [no Benfica]? O Mile já era bom no Anderlecht", assegurou o pai, que não quis entrar em polémica com o emblema de Bruxelas: "Não sou rancoroso."

Polémica com o selecionador Também tema de conversa foi o esquecimento do selecionador belga de sub-19 por Svilar. "Nunca mais ouvimos nada da parte da federação e isso é estranho. Será que houve influências?", questionou Ratko, que deixou uma ameaça: "Podemos sempre mudar de seleção nacional. Veremos quem nos contacta primeiro: se a Bélgica ou a Sérvia", afirmou o ex-internacional jugoslavo. Gert Verheyen, técnico dos sub-19 belgas, não deixou Ratko sem resposta. "Desde setembro, já lhe liguei duas vezes e deixei duas mensagens. Quero saber se ele queria ir connosco à Finlândia, devido às peripécias da sua transferência. Nunca respondeu. Tirei as minhas conclusões. Quando alguém se sente suficientemente adulto para jogar, tem de sentir-se suficientemente adulto para falar com o seu treinador. Quem não respeitar isto, não é convocado", explicou.

Autor: Sérgio Krithinas