Depois do jogo com o Arouca, Luisão foi surpreendido pela presença dos pais do Estádio da Luz. Uma surpresa organizada pela mulher, Brenda Mattar, e que serviu como uma espécie de presente de aniversário para o defesa, que festeja amanhã o 36º aniversário. "A Brenda trouxe do Brasil, sem eu saber, o meu pai Amaral e a minha mãe Arlete. Só tenho de agradecer o amor e a surpresa", escreveu Luisão nas redes sociais.