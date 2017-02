Continuar a ler

"Numa perspetiva de pensar como benfiquista, o clássico será sempre de tirar pontos aos dois ou de o FC Porto perder. Esse seria sempre o objetivo do Benfica, que joga depois em casa com o Nacional. Perante um dos últimos classificados, será uma boa perspetiva para o Benfica recuperar a vantagem", explicou em entrevista à Lusa.Apesar da contestação que já se fez sentir entre os adeptos, a antiga referência do Benfica, que representou entre 1988 e 1995, evita dramatizar o atual contexto."São ciclos que acontecem. O FC Porto já viveu, o Sporting também recentemente viveu e agora é a vez do Benfica estar a viver essa mini-crise. Em todos os clubes, estes ciclos aparecem", afirmou.A pressão do FC Porto, agora a um ponto do líder Benfica e com a perspetiva de poder subir provisoriamente ao primeiro lugar, é por isso encarada como o momento de reforçar a unidade em torno da equipa."Os sinos tocaram. Quando aparecem os maus ciclos é que as equipas se unem. E o Benfica, nesse aspeto em particular, tem aquilo que poucos clubes têm: quando toca a unir, une-se a massa associativa, que tem um papel extraordinário no Benfica. A equipa precisa dos adeptos e de uma vitória urgentemente", frisou.Sobre o clássico de sábado entre dragões e leões, Vítor Paneira sublinha as diferenças de expectativas entre os dois rivais: "O FC Porto está a recuperar essa posição de uma equipa mais forte nesta altura e tem mais a ganhar, enquanto o Sporting tem tudo a perder neste jogo, ficando claramente afastado."A proximidade para o topo aliada ao fator casa podem, no entender do antigo jogador do Benfica, reforçar o favoritismo dos portistas para este duelo, recusando qualquer condicionamento pela pressão do jogo."Numa equipa como o FC Porto, com o seu histórico e aquilo que representa, não há essa instabilidade. Será sempre visto de uma forma mais positiva. Benfica e FC Porto estão habituados a estes momentos, são os momentos que as equipas e os jogadores querem. Será sempre o motivo de uma pressão positiva e uma motivação extra para atacar o primeiro lugar", concluiu.O clássico entre FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, e Sporting, provisoriamente terceiro, com 38, referente à 20.ª jornada da Liga NOS, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.