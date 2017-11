Pape Cissé, defesa-central que representa o Olympiacos, foi alvo de observação por parte do Benfica, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal. O jogador senegalês, de 22 anos e 1,97 metros, tem-se destacado ao serviço do campeão grego esta temporada, tendo sido titular nos últimos cinco compromissos do campeonato (marcou dois golos).

Formado nas escolas do Ajaccio, de França, Cissé foi contratado pelo Olympiacos em 2016 e assinou um contrato válido até 2021, sendo que o emblema grego permitiu que o defesa permanecesse naquele clube por mais uma temporada a título de empréstimo. Regressou no último verão para se afirmar em definitivo.

Como Record já escreveu, as águias estão no mercado à procura de um defesa-central que possa integrar a equipa já em janeiro na perspetiva de lutar desde logo pela titularidade. Mauricio Lemos, do Las Palmas, foi outro nome observado pelos encarnados, sendo que, na Alemanha, também Kempf (Friburgo) já foi colocado na mira do Benfica.

Autor: Sotiris Milios, correspondente na Grécia