Durante a conversa com Alex Silva,tentou perceber o que significa ser irmão de Luisão. O defesa explica que, no início da carreira, não foi fácil."Era uma grande responsabilidade porque sabemos que há sempre comparações entre irmãos. Sou quatro anos mais novo do que ele e essa comparação foi sempre um peso para mim, pois estava a carregar nas costas o peso de um símbolo do Cruzeiro que disputou dois Campeonatos do Mundo", afirma, agradecendo, no entanto, tudo o que aprendeu com Luisão: "É uma vantagem tê-lo como irmão, pois sempre me aconselhou."