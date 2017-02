Para encerrar o tema arbitragem, Rui Vitória deixou claro que, como os jogadores, os árbitros também têm de estar preparados para atuar a este nível, fazendo até uma peculiar comparação, quando recorda uma 'conversa' muito ouvida nos meandros do futebol."Estamos a jogar a um nível elevado e os árbitros têm de estar neste meio da mesma forma que nós. Não deixo de reconhecer que é um árbitro de valor, jovem, que poderá ter melhores prestações no futuro. Todos temos de ter essa capacidade. Quem anda a este nível, com esta exigência e competitividade, tem de estar preparado", frisou o técnico encarnado, acrescentando."Ouço essa história de 'os jogadores também falham e os árbitros não podem falhar'. Os árbitro não podem sequer ouvir isso! Se me prejudica, o árbitro falha a si e a terceiros. Não basta fazer nove coisas boas, se a décima comprometer o resultado. É como um guarda-redes, que com 1-0 comete um erro as 90' e compromete uma boa exibição. O árbitro não se prejudica só a si. Não pode ser igual a um ponta de lança e os árbitros têm de pensar neste modelo mental", atirou.

Autor: Fábio Lima