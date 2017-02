Continuar a ler

Mas a questão pode não ser assim tão linear, segundo Jorge Silvério, psicólogo do desporto. "Dada a rivalidade Benfica-Sporting, acredito que, emocionalmente, seja difícil aos adeptos estarem a torcer pelo clube rival. E, neste caso, nem todos os adeptos vão torcer pela vitória do Sporting, quando, do ponto de vista estratégico, talvez fosse esse o melhor resultado para o Benfica." Mas existirá quem o faça. "Por outro lado, há adeptos que conseguem esquecer a ligação emocional ao clube e, racionalmente, defendem a vitória do rival, neste caso o Sporting."Segundo Jorge Silvério, "não se conseguem distinguir os grupos nas escolhas que fazem, seja pela idade, pelo género ou pela profissão. Não é possível estratificar, porque este é um assunto transversal. Em todos os grupos haverá quem consiga escolher a vitória do rival, e em todos haverá quem não coloque sequer essa hipótese."Quando a questão é posta a especialistas (ao lado) sobrevive a questão técnica. E o empate passa a ser o resultado bom.Hoje é difícil imaginar a repetição de um cenário como o do dia 7 de junho de 1980. O Sporting sagrara-se campeão nacional, com dois pontos de avanço sobre o FC Porto e sete sobre o Benfica, e ficou automaticamente apurado para disputar a antiga Taça dos Campeões Europeus. Seguiu-se a final da Taça de Portugal, que opunha Benfica e FC Porto, no Estádio Nacional. E deu-se uma aliança Benfica-Sporting, com adeptos deste último a desejarem a vitória do rival, frente aos portistas. No cartaz que se vê na imagem ao lado, lê-se "Benfica-Sporting unidos sempre", depois do FC Porto, então treinado por José Maria Pedroto, ter perdido a oportunidade de fazer o tricampeonato. E no Jamor viu também fugir a Taça para a Luz, derrotado (1-0) pelo Benfica, tendo os portistas caído na "taça das barracas", como era conhecida a Taça UEFA, enquanto as águias foram disputar a Taça das Taças.