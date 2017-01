Continuar a ler

Fora da Champions



Um dos pontos que pode adiar o investimento no português passa pelo facto de, por já ter jogado nesta temporada pelas águias, o extremo não estar disponível para ajudar o Paris SG nas próximas eliminatórias da Liga dos Campeões.

Em bom plano no Benfica na presente temporada, o jovem Gonçalo Guedes tem sido um dos jogadores do plantel encarnado que mais atenções recolhe por parte de observadores de clubes internacionais. Os emblemas ingleses são aqueles que há muito seguem a pérola do Seixal, mas recentemente entrou em cena o Paris SG, disposto a um investimento considerável para levar para a capital francesa o jogador encarnado. Um interesse que adiantou recentemente e que esta sexta-feira é amplamente destacado em França.É que, segundo a 'RMC Sports', o jogador das águias é um dos alvos preferenciais da equipa gaulesa, sendo um dos nomes que está em cima da mesa de Patrick Kluivert, diretor desportivo do conjunto campeão francês. A caminho estará, ao que tudo indica, uma proposta de 30 milhões para levar o jogador para França, um valor que corresponde a metade da cláusula de rescisão do extremo, valor que, comonoticiou, é apontado por Luís Filipe Vieira para começo de negociações.

Autor: Fábio Lima