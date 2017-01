Patrick Kluivert está em Lisboa para fechar a transferência de Gonçalo Guedes do Benfica para o Paris Saint-Germain, está a noticiar a rádio 'RMC Sport'. O antigo avançado holandês é diretor-desportivo do emblema da capital francesa e a sua presença no nosso país é mais um sinal de que o anúncio está para muito breve.

Gonçalo Guedes já terá acordo com o PSG para as próximas quatro épocas e meia. O negócio deve render ao Benfica uma verba a rondar os 30 milhões de euros.

Autor: Sérgio Krithinas