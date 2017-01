Considerado um dos melhores jogadores da história do Paris Saint-Germain, clube pelo qual apontou 109 golos, Pedro Pauleta falou ao site do clube francês para apresentar Gonçalo Guedes, contratado ao Benfica por 30 milhões de euros mais 7 em variáveis. "Conheço-o muito bem, é da Seleção sub-21 de Portugal. Vi-o crescer no clube e Seleção. É um grande talento, com boas qualidades físicas e muito dotado tecnicamente. E ainda é um miúdo educado fora de campo. Tem tudo para se dar bem e crescer bastante em Paris", explicou.

O açoriano recordou que Guedes "atua há duas temporadas na equipa principal do Benfica". "Também participou da Liga dos Campeões, o que demonstra sua qualidade. Agora cabe a ele demonstrar o seu valor e ter paciência. O Gonçalo ainda é jovem e sua margem de progressão é grande", explicou o antigo internacional português, segundo melhor marcador da história da Seleção Nacional, com 47 golos, e atual diretor da FPF.

Autor: Sérgio Krithinas