"Penso que é claramente um oito. Tem uma grande qualidade técnica, um pé esquerdo fabuloso, atua muito bem em situações de grande pressão. É forte no passe curto e no passe longo, muito dotado do ponto de vista técnico", refere à Rádio Renascença.









Paulo Fonseca considera que o Benfica fez uma boa opção ao avançar para Filipe Augusto , médio de 23 anos do Rio Ave que deverá assinar ainda esta terça-feira um contrato válido até 2022.Para o treinador do Shakhtar Donetsk, o clube da Luz "contrata além de um grande jogador, um homem muito responsável. Paulo Fonseca acredita que Filipe Augusto "tem condições para crescer mais" e descreve-o como um médio "mais posicional" do que Pizzi.

Autor: Sandra Lucas Simões