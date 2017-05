Os quatro derradeiros campeões pelo Benfica

Conforme estava previsto, o terceiro guarda-redes do Benfica, Paulo Lopes, de 38 anos, também teve direito à medalha de campeão nacional, uma vez que foi utilizado no derradeiro encontro da Liga NOS, quando substituiu Júlio César, aos 78 minutos da partida do Bessa.Só que esta não foi uma 'coroação' qualquer, já que o veterano teve direito a terminar o campeonato e, quiçá, a carreira com a braçadeira de capitão de equipa, que lhe foi passada por Eliseu, assim que entrou em campo. Um prémio merecido, mais que não seja pela forma como não se sagrou campeão em 2014/15.Estava para entrar em campo, celebrar o bicampeonato e acabou penalizado pela lesão de Salvio, que obrigou Jorge Jesus a substituir o argentino por Hany Mukhtar, acabando o médio alemão por sagrar-se campeão nacional.