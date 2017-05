Paulo Lopes: do beijinho de André Almeida à euforia quando pisou o relvado

Aos 38 anos, Paulo Lopes somou este sábado, ao atuar diante do Boavista , o seu terceiro título de campeão nacional, um feito que o guardião admite encarar com grande satisfação e alegria, algo que também sente quando vê as demonstrações de carinho por parte dos adeptos."É com enorme alegria e satisfação. É sinal de que as pessoas gostam de mim e eu faço tudo para ser melhor. É uma enorme alegria ser campeão. Estou presente em todos os jogos. Durante a semana faço sempre tudo para ser mais um a ajudar o grupo", assegurou o guardião, na zona mista do Bessa, estádio no qual atuou com a braçadeira de capitão: "É um orgulho muito grande ter envergado a braçadeira, sendo este um clube histórico, o maior de Portugal".Relativamente ao futuro, o guardião recordou a sua condição contratual e apontou a uma retirada apenas dentro de... sete anos. "Tenho mais um ano de contrato e, até ver, vou continuar. Jogar até aos 40? 45, se possível!", disse o veterano, que na final da Taça de Portugal tem um só objetivo: "ganhar".

Autor: Fábio Lima