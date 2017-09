Continuar a ler

Empate leonino motivou



Poucos instantes antes do apito inicial, os adeptos do Benfica souberam do empate do Sporting em Moreira de Cónegos e, como é natural, as bancadas reagiram com entusiasmo. Seguiu-se uma exibição bem conseguida e a reconciliação que terminou com o desejado pedido da conquista do penta. Segue-se agora a Liga dos Campeões, mas o pior momento parece já ter passado na Luz. Poucos instantes antes do apito inicial, os adeptos do Benfica souberam do empate do Sporting em Moreira de Cónegos e, como é natural, as bancadas reagiram com entusiasmo. Seguiu-se uma exibição bem conseguida e a reconciliação que terminou com o desejado pedido da conquista do penta. Segue-se agora a Liga dos Campeões, mas o pior momento parece já ter passado na Luz.

Crise? Qual crise? Quem ontem tivesse assistido ao Benfica-Paços de Ferreira sem conhecer os últimos episódios que marcaram os dias dos tetracampeões nacionais não iria desconfiar que se assistiu ao fim de uma série de três jogos sem ganhar. A equipa deixou o relvado sob forte ovação e os jogadores agradeceram o apoio já depois de se terem reunido no centro do relvado por ordem do capitão, Luisão.O bom início da equipa rapidamente contagiou os benfiquistas. Se por acaso se escutavam alguns assobios após um lance mal definido, este som era rapidamente abafado pelo som dos aplausos. Os golos, que surgiram com naturalidade, acabaram por contribuir para o clima de festa. Desta forma, os assobios aos jogadores registados nos últimos encontros e a invasão ao parque de estacionamento do Estádio da Luz registado na véspera do jogo com o Sp. Braga parecem ter sido definitivamente enterrados.

Autores: Bruno Fernandes e Valter Marques