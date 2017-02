O pedido do Benfica para reunir com o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF não é inédito esta temporada. Questionada pela Lusa, Ana Raquel Brochado, vogal e porta-voz do CA, explicou que "as reuniões entre clubes de futebol, futsal e futebol de praia e as secções profissional e não-profissional do CA são uma forma de comunicação"."Esta época o CA já teve oportunidade de reunir, a pedido dos clubes, com FC Porto, Sporting, Freamunde, União da Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos. Tal como está previsto nos compromissos para este mandato do CA, no final da época serão divulgados os nomes de todos os clubes que solicitarem reuniões com o CA", rematou.

Autor: Lusa