Pedro Guerra, diretor de conteúdos da BTV e um dos visados por Francisco J. Marques no caso dos e-mails, admitiu que falou, e ainda fala, com ex-árbitros, nomeadamente Adão Mendes - outros dos nomes implicados pelo diretor de comunicação dos dragões -, mas que o fazia apenas depois dos jogos."Falava, e falo, com alguns antigos árbitros para me preparar para este programa. Não me chega o que leio nos jornais. Falava com Adão Mendes, um antigo árbitro de Braga, mas era a seguir aos jogos. Como pode haver corrupção se falava com um ex-árbitro, reformado há 30 anos, a seguir aos jogos para ele me dar a opinião dele sobre as decisões do jogo?", questionou Pedro Guerra na TVI24."Nunca fui funcionário do Benfica, isso é fácil de provar, e à época em que me atribuem tal e-mail, que volto a dizer não me lembro dele, falava com Adão Mendes ao telefone. À época era apenas comentador da CM TV, a minha principal atividade era assessoria parlamentar de um grupo político, não tinha qualquer ligaçao à BTV na altura dos e-mails. Não conheço nenhum dos oito árbitros que o diretor de comunicação do FC Porto elencou e não conseguiram identificar um único jogo dos 132 do tetra em que digam que o Benfica pagou para ter um resultado favorável. Sabem porquê? Porque é falso", concluiu.