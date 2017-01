Pedro Henrique lamentou esta terça-feira que o bom início de jogo do V. Guimarães não tenha sido suficiente para evitar o triunfo do Benfica no encontro da 3.ª jornada do Grupo D da Taça CTT, que valeu aos encarnados a qualificação para a 'final four' da competição, que se disputa no Algarve, de 25 a 29 de janeiro."Entrámos fortes, mas, infelizmente, não deu. Vamo focar-nos no campeonato e, depois, ainda temos um jogo importante na Taça de Portugal", destacou o defensor do conjunto vimaranense, não escondendo a tristeza pelo desaire, mas mostrando a si próprio motivos para levantar a cabeça."Ficámos tristes pela derrota, mas continuamos a nossa caminhada. Queremos terminar bem a primeira volta, para continuarmos neste caminho", concluiu o central de 24 anos.

Autor: Pedro Ponte