"Parabéns ao Feirense, porque venceu e pelo campeonato que fez; e parabéns ao Vitória. Gostaríamos de dedicar um triunfo aos nossos adeptos e a nós próprios, porque era um marco [bater o recorde de 62 pontos numa época] que ficaria na história riquíssima deste grande clube", recordou o treinador dos conquistadores, reforçando a ideia de que o foco está já no encontro do Jamor, frente aos campeões nacionais."Temos já uma final e estamos aqui num processo de gestão. A época é longa e este grupo de trabalho tem correspondido. Já desafiados para o jogo de domingo, no Jamor, onde vamos apresentar-nos de certeza bem, mentalmente fortes, sabendo que temos uma final e que as finais, como costuma dizer-se, são para se vencer", argumentou Pedro Martins, voltando à questão dos 62 pontos e do 4.º lugares alcançados na Liga NOS."Sessenta e dois pontos e um quarto lugar, que, desde o início, ambicionávamos. Era colocar o V. Guimarães onde deve e merece estar; 62 pontos com todo o mérito. Não há demérito dos adversários. Correspondem aos melhores quartos lugares do futebol português. Há equipas que foram campeãs com 65, há equipas que foram com menos pontos à Liga dos Campeões", relembrou Pedro Martins, não se mostrando particularmente preocupado com as duas derrotas nos dois jogos que antecedem a partida do Jamor."É verdade que as derrotas não são o melhor estímulo, mas tenho a certeza que este grupo de trabalho vai corresponder, porque quer, porque sempre trabalhou muito e bem. Vamos fazer tudo por tudo para trazer o troféu para Guimarães", prometeu o técnico vimaranense, abordando ainda prémio 'fairplay' da Liga NOS atribuído ao defesa Pedro Henrique e da estreia do jovem Alex Pinto na equipa principal. Começou pelo central."O Pedro é agressivo, impõe o seu espaço, é forte no jogo aéreo e extremamente rápido. Ganhou-o com todo o mérito. Joga segundo as regras do jogo e é muito eficiente e muito inteligente, daí só ter levado um cartão amarelo", aludiu o treinador vitoriano, antes de virar-se para o jovem talento."É um jovem com qualidade. É uma oportunidade de homenagear todos os treinadores da formação, o Alex, o Vítor Campelos e toda a estrutura que tem feito um trabalho magnífico na formação. Há muitos mais jovens a espoletar, que vão aparecer na equipa A", assegurou o técnico que na próxima época comandará a equipa de Guimarães na Liga Europa.