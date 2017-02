Ainda sem se ter estreado oficialmente com a camisola do Benfica, Pedro Pereira continua à espera de uma oportunidade para se mostrar a Rui Vitória. O lateral-direito, sabe Record, tem trabalhado no máximo das forças e continua paciente, pois tem noção de que ‘apanhou o comboio a meio’ e que, por isso mesmo, não será utilizado regularmente durante esta temporada.

Ainda assim, o ex-jogador da Sampdoria, de 19 anos, ambiciona repetir a presença numa convocatória, à semelhança do que aconteceu, recorde-se, na receção ao Borussia Dortmund. Vitória chamou o reforço para esse compromisso da Liga dos Campeões, mas este acabou por ser relegado para a bancada.

