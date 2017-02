Nas primeiras semanas de trabalho às ordens de Rui Vitória, Pedro Pereira tem procurado adaptar-se aos novos métodos de trabalho e ao sistema de jogo do Benfica que, como é natural, são muito diferentes dos da Sampdoria.A condição física do jogador não merece quaisquer cuidados especiais, pois o jovem até vinha a jogar com alguma regularidade no campeonato italiano, mas a nível tático tem muita coisa a assimilar. Nas próximas semanas vai continuar a seguir este processo de aprendizagem, de forma a poder ser chamado a médio prazo. Nesta fase, o reforço de inverno está ciente de que vai ter de esperar por uma oportunidade.