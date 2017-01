Continuar a ler

O jogador está a assistir a todo o processo com alguma ansiedade pois deseja regressar de imediato ao Benfica, o clube onde iniciou a sua formação. O jovem está ciente de que a vontade da direção da Sampdoria era garantir a sua continuidade até ao final da época, mas este é um cenário que não quer sequer equacionar. O seu desejo é começar a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória já nos próximos dias.



A transferência de Pedro Pereira ainda vai aguardar alguns dias pois a Sampdoria pretende retardar ao máximo a sua saída para dar mais tempo à integração do reforço polaco Bereszynski.O treinador do clube de Génova, Marco Giampaolo, já falou com o jovem lateral alertando-o para a importância de ficar mais alguns dias em Itália, e é certo que o defesa, de 18 anos, vai ser opção para o encontro com a Roma, que se vai disputar na quinta-feira à noite. Após este desafio todas as possibilidades estão em aberto, e vão depender da evolução das negociações que também estão dependentes do regresso do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a Portugal.