Pedro Pereira continua à espera de ordens para viajar para Lisboa. O defesa, de 19 anos, tem tudo acordado com o Benfica para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas, mas ainda falta o acordo com a Sampdoria. O grande entrave nas negociações continua a ser Djuricic, que está emprestado ao clube italiano e cujo passe pode ser incluído nas negociações. Com as portas fechadas na Luz desde que se desentendeu com o administrador da SAD, Rui Costa, o internacional sérvio deve ficar em Génova, mas o acordo ainda não foi alcançado.Entretanto, Pedro Pereira espera ainda a chegar a Lisboa até ao final da semana pois, por castigo, está impedido de defrontar a Roma no domingo.