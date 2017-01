Pedro Pereira, lateral-direito que está a caminho do Benfica, ainda consta dos convocados da Sampdoria para o encontro de hoje – dia em que completa 19 anos – diante da Atalanta.A convocação do futebolista estava planeada, como o nosso jornal deu conta na edição de ontem. Pedro Pereira ainda entra nas contas do técnico Marco Giampaolo, antes de finalizar a transferência para o Benfica. Os encarnados preparam-se para receber um jogador formado no Seixal.