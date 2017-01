Ponto final. Pedro Pereira já é jogador do Benfica. O lateral-direito assinou ontem o contrato que o vinculará aos encarnados até 30 de junho de 2022. Hoje, é muito provável que assista ao encontro com o V. Setúbal, antes de se integrar na preparação do plantel comandado por Rui Vitória.

O preto no branco era o passo que faltava para completar a transferência da Sampdoria para o Benfica. Depois de todas as partes terem chegado acordo, num processo nem sempre fácil e que implicou a cedência, a título definitivo, de Djuricic ao emblema italiano, o jovem futebolista, de 19 anos, chegou no sábado a Lisboa. Fez os testes médicos e assinou.

Segundo reforço de inverno contratado para o plantel principal, depois do brasileiro Hermes, Pedro Pereira chega para reforçar uma posição em que Nélson Semedo é o único lateral-direito de raiz. Aliás, o regresso do jogador nascido em Vendas Novas enquadra-se na perspetiva de preparar a sucessão de uma das joias mais cobiçadas do plantel, como é o caso do camisola 50.

Campeão na despedida

Caso se desloque hoje a Setúbal, para assistir ao encontro dos tricampeões nacionais, Pedro Pereira regressará à cidade onde realizou um dos últimos jogos pelo Benfica, antes de sair para Sampdoria. A 30 de maio de 2015, ajudou os juvenis a derrotar o Vitória, por 2-0, no campo da Várzea, resultado que permitiu aos comandados por Renato Paiva ficarem muito perto do título de campeão, que seria conquistado na jornada seguinte, quando as jovens águias bateram os dragões, por 2-1, no Seixal. José Gomes fez o golo do triunfo.

Reencontro com ‘velhos conhecidos’

Pedro Pereira vai voltar em breve a trabalhar no Caixa Futebol Campus, onde tem reencontro marcado com velhos amigos. Recorde-se que o defesa-direito conhece bem o quartel-general das águias, onde passou pela formação em 2008 até se transferir para a Sampdoria, até junho de 2015, período no qual jogou com Yuri Ribeiro, Diogo Gonçalves, João Carvalho, Rúben Dias, entre outros jovens que trabalham de forma regular com o plantel principal às ordens de Rui Vitória, onde o lateral será integrado.