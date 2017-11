Nos quadros do Benfica está Pedro Pereira, lateral-direito contratado à Sampdoria há um ano. O jogador não entra nos planos de Rui Vitória e está a treinar-se na equipa B até à reabertura do mercado, em janeiro.Os empresários do jovem, de 19 anos, estão à procura de uma solução no mercado italiano, mas por enquanto não há ofertas. A hipótese mais provável é que o defesa acabe por ser emprestado, de forma a que a SAD tente evitar a desvalorização do seu passe.