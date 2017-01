O Benfica está a curto passo de assegurar o regresso de Pedro Pereira à Luz. As negociações com a Sampdoria registaram um forte avanço durante o dia de ontem, e até é possível que o acordo fique fechado hoje.

O regresso do defesa a Portugal parece ser já um dado adquirido e, neste momento, praticamente só falta definir o dia da sua chegada a Lisboa. O facto de estar castigado e não poder defrontar a Roma no próximo domingo acaba por acelerar o processo pois os responsáveis da Sampdoria pretendiam contar com o seu contributo até à final do mês. O jogo de suspensão que lhe foi aplicado acabou por acelerar o processo em caso contrário é muito provável que só viajasse na próxima semana.

