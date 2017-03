Continuar a ler

Eis a lista de 20 jogadores convocados divulgada pelo clube da Luz:



Guarda-redes: Ederson e Júlio César.



Defesas: Luisão, Lindelof, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, André Almeida e Hermes.



Médios: Samaris, André Horta, Carillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi.



Pedro Pereira é a principal novidade da convocatória elaborada esta sexta-feira por Rui Vitória para o encontro de sábado, em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense. É a primeira vez que o lateral, contratado à Sampdoria no mercado de janeiro, é chamado para uma partida da Liga NOS, depois de ter feito parte dos eleitos numa partida da Champions, na Luz frente ao Borussia Dortmund.Quem mantém uma vaga entre os convocados é o brasileiro Hermes, que se estreou entre os eleitos, a meio da semana, no encontro da Taça de Portugal, frente ao Estoril. Das escolhas do técnico encarnado faz ainda parte André Horta, que tem sido opção entre os convocados, mas há já alguns jogos que fica na bancada.

Autor: João Lopes