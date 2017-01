Eis o segundo reforço do Benfica

Pedro Pereira chegou a Lisboa este sábado, pouco antes das 14 horas, para assinar contrato com o Benfica. O lateral da Sampdoria é o segundo reforço de inverno assegurado pelo Benfica para a equipa principal após a chegada do brasileiro Hermes.Formado no clube encarnado, Pedro Pereira passou as duas últimas temporadas em Itália, ao serviço da Sampdoria, onde na presente temporada já realizou 12 partidas oficiais. À chegada a Lisboa, onde foi recebido pelo seu empresário, Bruno Carvalho, o jovem de 19 anos recusou-se a prestar declarações. Nas próximas horas vai fazer os testes médicos e, caso não se registe nenhum imprevisto, vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas e meia.Para assegurar a contratação do internacional sub-19 português, o Benfica vai ceder ao clube italiano o passe de Djuricic e pagar uma quantia a rondar os dois milhões de euros.

Autor: João Soares Ribeiro