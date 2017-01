Pedro Pereira, o segundo reforço de inverno que o Benfica resgatou à Sampdoria, já se vai treinar hoje às ordens de Rui Vitória, no centro de estágio do Seixal. O jogador assinou um contrato com o Benfica válido até 2022 e foi blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O lateral-direito, de 19 anos, chegou a Lisboa no passado sábado. Conforme Record adiantou na última edição, o acordo foi alcançado no domingo mas, ontem, o atleta ainda completou uma série de exames médicos para oficializar o vínculo que deverá ser anunciado pela SAD encarnada nas próximas horas. Em cima da mesa ainda esteve a possibilidade de o internacional sub-19 ir ao Estádio do Bonfim assistir à partida, mas a demora registada nos últimos testes acabou por inviabilizar este cenário.

