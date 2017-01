Continuar a ler

Pedro Pereira já teve a oportunidade de voltar a entrar no centro de estágio do Seixal. "Quando saí já era enorme, tínhamos todas as condições. Agora, quando voltei a entrar lá, notei que cresceu ainda mais, está maior e com mais condições. É uma mais-valia e é por isso que o Benfica continua a crescer. Encontrei alguns jogadores, foi bom voltar a ver os meus colegas. Fizeram-me sentir em casa", disse, deixando claro que foi bem recebido por todos.



"Estava nervoso quando cheguei mas fui bem acolhido por todos. Fizeram-me sentir à vontade, falaram bem comigo e tiraram-me os nervos."



Semedo como uma "referência"



Feliz por ter atingido um sonho, o lateral-direito promete "continuar a trabalhar cada vez mais". Pela frente terá a concorrência de Nélson Semedo, um jogador que admira. "O Nélson Semedo é uma referência, é um grande lateral-direito e um dos melhores do Mundo. Estou muito feliz por estar numa equipa com tantos jogadores tão bons. Isso só me vai ajudar a crescer."



Contratado à Sampdoria, Pedro Pereira, lateral-direito português de apenas 19 anos, falou pela primeira vez como jogador do Benfica. À BTV, o jovem futebolista mostrou-se feliz pelo regresso ao clube onde iniciou a formação."Não tenho palavras para descrever este momento. Desde que tive a oportunidade de voltar ao Benfica, foi sempre a minha primeira opção e o meu maior desejo. Sempre falei com todos para me deixarem vir e quando tive a certeza de que voltaria foi dos melhores sentimentos que já tive. Como todos os jogadores que vêm da formação, o sonho é chegar à equipa principal e felizmente, cumpri esse sonho. Estou muito feliz por voltar ao Benfica. Foi um processo longo e demorado, mas, felizmente, acabou com o meu regresso. Sempre falei com todos sobre isto. Perguntavam-se se voltar era o que queria e disse que sim", afirmou.

