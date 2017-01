Pedro Pereira é esperado em Lisboa nos próximos dias para começar a trabalhar às ordens de Rui Vitória. A ligação do jovem com a Sampdoria, clube que o contratou ao Benfica na última época, ainda como juvenil, e ao serviço do qual se estreou no campeonato principal do futebol italiano com apenas 18 anos, está muito perto de chegar ao fim.



O lateral-direito já não foi utilizado na quinta-feira, no jogo da Taça diante da Roma, sendo relegado para o banco pelo polaco Berezynski, contratado recentemente ao Legia Varsóvia. Numa altura em que o emblema da Luz começa a preparar a sucessão de Nélson Semedo, o jovem parece dar garantias suficientes à direção das águias de que pode render o habitual defesa-direito das águias, que dispõe de um vasto leque de clubes de vários campeonatos europeus interessados na sua contratação.

Embora Pedro Pereira fosse pretendido por outros clubes, nomeadamente os ingleses do Bournmouth, Record sabe que o regresso a Portugal é visto com bons olhos pelo jovem, pois acredita que poderá ser aposta, a curto prazo, no clube que representou durante sete temporadas nas camadas jovens. Despedida Pedro Pereira deverá ainda entrar no lote de convocados para a partida frente à Atalanta, amanhã, no dia em que celebra 19 anos, naquela que poderá ser a última vez em que faz parte das opções de Marco Giampolo. Será mesmo o encontro de poderá ditar o adeus a Itália, naquela que foi a sua primeira experiência no estrangeiro.



Convenceu assim que chegou a Itália



Contratado no início da temporada 2015/16, com 17 anos, Pedro Pereira não demorou a deixar os responsáveis da Sampdoria rendidos, e a prova disso é que à terceira ronda, na receção ao Bologna, foi utilizado pelo técnico Walter Zenga. Apesar de ter iniciado a partida no banco, entrou ao minuto 21, ajudando a equipa a vencer (2-0). Nessa época, foi utilizado em mais oito jogos. Em 2016/17 já havia sido opção 11 vezes.

Autor: Valter Marques