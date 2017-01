Pedro Pereira deverá mesmo reforçar o Benfica. Esta terça-feira, a imprensa italiana noticia que houve uma aproximação entre as duas partes, dando assim força à possibilidade de o lateral direito voltar ao clube da Luz, no qual atuou entre 2008 e 2015, nos escalões de formação. Ao que tudo indica, ainda não há fumo branco no negócio, mas tudo deverá ficar resolvido até quinta-feira. Assim, as águias devem pagar 2 milhões de euros pelo lateral, de 19 anos, num negócio que envolverá igualmente a cedência a título definitivo do passe do sérvio Filip Djuricic, jogador que chegou à Luz em 2013, a troco de 6 milhões de euros.De resto, de referir que Pedro Pereira não deverá voltar a jogar pela equipa de Génova, isto porque tem um encontro de suspensão para cumprir, devido ao cartão amarelo que viu diante da Atalanta, no domingo, o seu quinto na Serie A esta temporada.

Autor: Fábio Lima