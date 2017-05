Depois de ter trocado a Sampdoria pelo Benfica em janeiro, regressando assim ao clube da Luz, o jovem Pedro Pereira teve finalmente a oportunidade de se estrear com a camisola da equipa principal dos encarnados, e logo como titular, no empate (2-2) frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.



"Nesta casa queremos sempre ganhar, mas penso que com o trabalho de toda a equipa as coisas não saíram tão bem na primeira parte. As coisas saíram melhor na segunda parte, marcámos os golos. Queríamos ganhar, não conseguimos, mas mesmo assim festejámos com os nossos adeptos. Aumentámos a intensidade na segunda parte, circulámos mais a bola e depois, com o talento individual e coletivo, as coisas acabaram por acontecer e fizemos o resultado final", referiu o lateral direito, de 19 anos, em declarações à SportTV.

"Todos temos muito apoio de todos os jogadores, staff, diretores. Todo o clube nos apoia e queremos mostrar trabalho. O míster tem-me apoiado muito, tem servido para me ambientar à equipa, a ganhar outros andamentos. Este é um jogo completamente diferente, com muito mais ritmo do que em Itália, e penso que estou a conseguir assimilar o que o míster me pede", adiantou ainda Pedro Pereira, recusando-se a admitir uma eventual saída de Nélson Semedo: "Isso não sei, não são coisas que tenho de saber."

Autor: Valter Marques