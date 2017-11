O portal italiano 'Tutto Mercato Web' revela esta quarta-feira que o futuro do defesa direito Pedro Pereira poderá passar por um regresso a Itália, país no qual atuou entre 2015 e 2017, na altura ao serviço da Sampdoria. A informação é adiantada pelo portal transalpino com base em informações recolhidas em Inglaterra, durante o fórum WyScout.Ao que tudo indica, o jovem encarnado, de 19 anos, é seguido atentamente pela Udinese, equipa que mesmo assim ainda não estará preparada para satisfazer as exigências do Benfica para uma eventual transferência. Recorde-se que o lateral custou ao clube da Luz, em janeiro, 2,655 milhões de euros, pagos na altura à Sampdoria, num negócio que também envolveu a transferência de Filip Djuricic.Na presente temporada, Pedro Pereira tem apenas um jogo disputado, ao serviço da equipa B das águias, diante do Gil Vicente.

Autor: Fábio Lima