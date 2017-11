As primeiras barreiras já foram ultrapassadas e o Benfica espera utilizar o ainda cubano Pedro Pablo Pichardo como português no Nacional de clubes da 1.ª Divisão em 2018, segundo apurou Record. Será um reforço de peso para a equipa de atletismo dos encarnados, que pretende recuperar o título de pista coberta conquistado na época passada pelos leões, em Pombal.

O processo de naturalização do triplista, contratado em abril pelo Benfica, decorre desde há algum tempo, mas para facilitar o andamento do processo foi necessário reunir alguma documentação nesse sentido.

Tanto a federação como o Comité Olímpico de Portugal deram o seu parecer favorável, tendo em consideração o interesse nacional. Ultrapassada esta primeira barreira, o assunto está agora sob a jurisdição do Ministério da Justiça que, com base em vários documentos, está a analisar a situação.

"As indicações que temos são muito positivas e esperamos utilizar o Pedro Pablo Pichardo nas competições de pista coberta no início de 2018", comentou a Record uma fonte ligada à direção do clube da Luz.

Desta forma, prevê-se uma luta bastante animada entre águias e leões no campeonato masculino em pista coberta. Se tudo correr como o Benfica pretende, os adeptos do atletismo poderão assistir ao primeiro grande duelo no triplo entre dois atletas de nível mundial nesta disciplina: Pedro Pichardo, pelo Benfica, e Nelson Évora, pelo Sporting.

Os objetivos do Benfica centram-se apenas no campeonato masculino de pista coberta e ao ar livre. "O nosso orçamento é limitado e não vamos entrar em loucuras para cumprir os nossos deveres com os atletas. Vamos refletir quanto ao nosso futuro e dar passos seguros", garantiu a mesma fonte.

Depois da saída em 2016 de alguns atletas para o Sporting, o Benfica alterou a sua política e renovou com a maior parte dos atletas até ao fim do ciclo olímpico Tóquio’2020. "Temos a nossa equipa blindada com os contratos depositados na federação e tudo foi tratado com a devida antecedência", disse a mesma fonte.

A época de pista coberta começa em fevereiro e tem como ponto alto o Campeonato do Mundo em Birmingham, de 1 a 4 de março.

Terceiro mundial na última época

Embora tenha competido poucas vezes, o cubano Pedro Pablo Pichardo conseguiu terminar a última temporada no terceiro lugar da lista mundial no triplo com 17,60 metros, marca obtida em Lausana, a 6 de julho. À sua frente ficaram dois norte-americanos, Christian Taylor, com 18,11 metros, e Will Claye, com 17,91. Nelson Évora, bronze no Mundial em Londres, é o 13.º da lista, com 17,19 metros.