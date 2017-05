Continuar a ler

O presidente da Liga recusou ainda falar sobre a alcunha que o FC Porto encontrou para a atual edição do campeonato, Liga Salazar: "Não faço qualquer tipo de comentário. Esta Liga tem trabalhado de forma intensa para credibilizar e trazer para nós todos os patrocinadores que há dois anos não existiam. Tem custado muito, os clubes têm sido ouvidos. Há trabalho que tem de ser feito pelos clubes e para os clubes. Vamos continuar a trilhar o nosso caminho sabendo que há trabalho para ser feito. Há um trabalho de congregação para ser feito".



Questionado sobre se o trabalho da Liga fica facilitado com o retomar de relações entre Sporting e FC Porto, Proença reiterou que o objetivo é chegar a uma harmonia comum a todos: "Fica mais fácil com a retoma das relações de todos os clubes que vai acontecer. Teremos Assembleias Gerais dos clubes onde vamos discutir o que é importante para o futebol profissional, medidas e alterações dos aspetos disciplinares, encurtamento dos prazos nos processos de decisão, vamos ter penalizações mais elevadas em algumas infrações, modelos competitivos inovadores. O caminho está a ser feito, sabendo que há alterações a ser feitas. Há dois anos, a Liga não encontrava lideranças que pudessem alavancar o futebol profissional, agora temos um novo modelo, novas perspetivas, novos patrocinadores".



Para tal, será necessário - e possível - sentar os três grandes à mesa? O dirigente não tem dúvidas: águias, leões e dragões já convergem neste momento.



"Não são só os três grandes que têm de estar sentados à mesa. As 35 sociedades desportivas estão juntas e no modelo de relação que existe na Liga, os três clubes [Benfica, Sporting e FC Porto] de que falou estão juntos, mais cinco que trabalham diariamente para alavancar o futebol profissional", concluiu.

Pedro Proença: «Contas que vamos exibir são fruto de um trabalho continuado»

Pedro Proença marcou presença na iniciativa do Sindicato dos Jogadores e abordou o atual estado do futebol português, afirmando que um dos principais desejos é que todos os clubes mantenham "um discurso racional"."Se o Benfica devia colocar-se ao barulho? Não é uma questão de se colocar ao barulho. O que se pretende é que as 35 sociedades desportivas, independentemente das suas vontades desportivas, consigam manter um discurso racional. O modelo de governação da Liga obriga a que na direção existam oito clubes que diariamente trabalham o futebol profissional. Benfica, FC Porto, Sporting e outros clubes trabalham de forma continuada e afincada para que o futebol profissional possa mostrar hoje aquilo que era uma realidade que não acontecia há dois anos. Os clubes estão envolvidos, têm tido a capacidade de discutir de forma racional a alavancagem do futebol profissional. É um trabalho muito positivo que tem dado frutos. As três competições estão a funcionar em pleno. A Liga vem de um processo complicado e complexo, que atingiu o seu auge nos cinco milhões de euros de passivo. As contas que vamos exibir e os novos regulamentos são fruto de trabalho continuado das 35 sociedades desportivas, que têm trabalhado afincadamente", explicou Proença.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões