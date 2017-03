Continuar a ler

Proença deixou depois os parabéns ao presidente Luís Filipe Vieira e salientou os sete jogadores que conquistaram os três títulos consecutivos.



"Quero, enquanto presidente da Liga, endereçar os meus mais sinceros parabéns ao Benfica, na pessoa do seu presidente Luís Filipe Vieira. Obviamente que estes parabéns são extensivos a todo o restante staff, com ênfase aos treinadores e jogadores, com especial destaque para o capitão Luisão e mais seis jogadores que são campeões: Paulo Lopes, André Almeida, Jardel, Fejsa, Gaitán e Salvio".

Pedro Proença esteve esta segunda-feira no museu Cosme Damião para entregar a taça referente ao tricampeonato conquistado pelo Benfica . O presidente da Liga falou no "reconhecimento" do feito encarnado."A entrega do troféu que hoje damos ao Benfica é o reconhecimento do tricampeonato conquistado. Este feito enriquece naturalmente o historial da equipa, assim como o museu Cosme Damião, mas reflete sobretudo o talento das três equipas vencedoras e merecedoras deste troféu", começou por dizer o dirigente.

Autor: Luís Miroto Simões