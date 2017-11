Nem Champions nem Liga Europa. A derrota de ontem em Moscovo ditou a saída ‘prematura’ do Benfica das provas da UEFA de 2017/18, ainda antes do final do ano, o que já não acontecia desde 2014/15, quando a equipa, entãoliderada por Jorge Jesus, terminou a fase de grupos com 5 pontos.Nesta altura, os encarnados nem um ponto averbaram e, a menos que vençam o Basileia na última jornada, no Estádio da Luz, entram na história como a equipa portuguesa com pior desempenho na Liga dos Campeões. Até ao momento, esse ‘estatuto’ está na posse do Sporting que, em 2000/01, somou dois pontos na fase de grupos. Nesta altura, o Benfica tem zero e, para já, é a única formação lusa a perder todos os primeiros cinco jogos da competição.Outro ponto negativo desta participação das águias está no facto de apenas terem marcado um golo e sofrido 12. Pior, só mesmo na referida época do Sporting, em que sofreu 15 golos, embora tenha marcado cinco. Contudo, na última jornada, o Benfica ainda pode quebrar esse recorde negativo dos leões. De resto, em toda a Europa não se via uma equipa perder nas primeiras cinco jornadas desde 2011, com os romenos do Otelul. Quem repetiu o feito foram Kosice (1997), Levski Sofia (2006), Debreceni (2009), Zilina (2010) e Bursaspor (2010).

Autor: Luís Milhano