Está encontrado o sucessor de Semedo no Feirense. Ao que Record apurou, Pelé vai ser emprestado pelo Benfica à equipa orientada por Nuno Manta. Aos 25 anos, o médio destacou-se no Belenenses e na temporada passada esteve ao serviço do Paços de Ferreira. No verão lesionou-se com gravidade quando era seguido por Sp. Braga e por alguns clubes ingleses. Agora está de volta à competição.

Autor: Ricardo Vasconcelos