A aventura de João Teixeira na Championship vai conhecer um novo capítulo, desta vez no Nottingham Forest, após ter iniciado a época no Wolverwhampton. O médio, de 22 anos, chega por empréstimo do Benfica e até já efetuou exames médicos no clube onde vai encontrar Hildeberto Pereira, jogador que também foi formado e cedido pelo clube da Luz. Além deste, João Teixeira vai partilhar o balneário com Pelé, médio benfiquista que está perto de voltar aos relvados, após longa paragem para recuperar de cirurgia.

O jogador, de 25 anos, vai também ser aposta do clube que ocupa a 19ª posição do campeonato secundário inglês, ele que esteve perto de assinar pelo Wolverwhampton no início da época, o que não aconteceu por ter chumbado nos exames médicos.

Continuar a ler