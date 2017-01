Amigos de longa data, Andre Carrillo e Paolo Hurtado aproveitaram o duelo de ontem para colocar a conversa em dia. Como o peruano do Benfica ficou fora dos 18 eleitos de Rui Vitória, o encontro entre os dois compatriotas só se deu já depois do final do jogo, na garagem do D. Afonso Henriques. De recordar que a dupla já conviveu na seleção do Peru.