Peseiro abordou ainda o clima de tensão no futebol português: "Que se acalme este frenesim, esta luta fora dos relvados. É importante para a credibilidade do nosso futebol, não só para os apoiantes e para quem gosta deste espetáculo, mas também externamente. Temos de o vender e, para o vender bem, temos de credibilizá-lo". O técnico, que também já orientou o Sporting e está atualmente sem clube, crê que dragões e leões são as duas melhores equipas do campeonato, embora o Benfica ainda esteja a tempo de recuperar o terreno perdido: "O FC Porto está em primeiro, é a melhor equipa, tem demonstrado mais capacidade e qualidade. O Sporting está muito perto. O Benfica um pouco mais longe, mas não é uma distância definitiva que não possa ser recuperada. Agora, é verdade que FC Porto e Sporting são as equipas que estão a jogar melhor futebol, mais poderosas, mais fortes. O Benfica não está muitos pontos atrás, mas, em comparação com o rendimento das últimas épocas, um bocado inferior. A classificação mostra o que se tem passado até agora, mas ainda não chegámos a metade da época e todos os cenários são possíveis de imaginar. O mais importante para quem gosta de futebol é que se mantenha esta luta".

José Peseiro, antigo treinador do FC Porto, afirmou esta quinta-feiar que os dragões estão a fazer "um excelente trabalho" esta temporada, muito por culpa do técnico Sérgio Conceição."É uma equipa que está a produzir mais do que se esperava, isso é importante, quer dizer que tem sinal do treinador. A equipa tem qualidade, jogadores que estiveram fora e recuperaram o que os fez serem contratados pelo FC Porto. Isso deves-se ao trabalho da equipa técnica. É uma equipa que está forte, muitas vezes pragmática - ainda ontem foi pragmática e inteligente - e está em primeiro de forma merecida", referiu Peseiro em declarações à rádio Renascença, no programa Bola Branca.

Autor: Luís Miroto Simões