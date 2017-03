Num jogo de nervos e numa altura em que o Benfica mostrava grandes dificuldades para ultrapassar a defesa pacense, assistiu-se a um momento de maior tensão entre Jonas e o central Gegé. O brasileiro foi travado de forma dura, perto da área da equipa liderada por Vasco Seabra, e não gostou.Fez questão de o mostrar dirigindo-se ao jogador do P. Ferreira num tom duro. Enquanto Pizzi se preparava para marcar o livre, acabou por ser Samaris a serenar Jonas e a afastar os dois jogadores. Isto pouco antes de o árbitro João Pinheiro se aproximar de ambos a pedir calma. O jogo acabou por prosseguir, mas a verdade é que Jonas nunca escondeu algum nervosismo com o desenrolar do encontro e com o facto da equipa não chegar ao golo.