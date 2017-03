Pierre-Emerick Aubameyang tornou-se esta quarta-feira o maior 'carrasco' do Benfica em jogos da Liga dos Campeões, ao marcar três dos quatro golos com que o Borussia Dortmund goleou o campeão português, na segunda mão dos oitavos-de-final da Champions League. No momento de recolher os louros, o internacional gabonês mostrou respeito pelo adversário."O Benfica é uma grande equipa, com orgulho, pela qual temos muito respeito. Mas fizemos dois jogos brilhantes, quatro partes muito boas. Merecíamos vencer o primeiro jogo, mas é sempre difícil jogar contra o Benfica, tal como contra nós. Somos uma equipa com energia, velocidade e confiança. Estou muito contente. Levamos tudo a sério", destacou o avançado do Borussia Dortmund apontando os objetivos futuros, não sem antes deixar mais alguns elogios ao clube encarnado."Tive muito prazer em jogar com o Benfica, a envolvente do seu estádio, uma experiência que não vou esquecer. Estamos nos últimos oito, agora queremos ficar nos últimos quatro. Vamos tentar ao máximo", concluiu o dianteiro da equipa germânica.

Autor: Lusa