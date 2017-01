O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, marcou presença no lançamento do livro ‘Fernando Martins - Retratos de uma vida 1917- 2013’, que serve de homenagem ao antigo presidente do Benfica, no dia em que este faria 100 anos. O líder dos dragões aproveitou o momento para realçar o espírito de amizade e lealdade de Fernando Martins, mesmo num dos momentos mais difíceis à frente do clube, quando foi confrontado com o processo Apito Dourado.Contudo, não deixou de atacar o "papagaio avençado", dos comentários televisivos de "2.ª feira", referindo-se a Rui Gomes da Silva, antigo dirigente do Benfica que se encontrava presente na Sala Roma do Hotel Altis."Ele nunca foi um inimigo. Eu tive o prazer de, em 1982, no meu acto de posse, ter a presença do sr. Fernando Martins, que foi propositadamente ao Porto dar-me um abraço. Eu recordo-me e vi, infelizmente há pouco tempo, aquando do seu falecimento, que a SIC passou declarações de Fernando Martins sobre o processo Apito Dourado, onde ele disse ‘É tudo mentira! Sei de onde isso vem, isso não vai dar nada porque isso é tudo mentira!’ E provou-se que tinha razão. (...) Mesmo com recursos obrigatórios para a Relação, foi tudo arquivado, não tive a mínima pena. Isto demonstra a sua grandeza e amizade. Quando, passados tantos anos, ainda há um papagaio avençado de 2.ª feira que na TV só fala no processo Apito Dourado...", frisou, num ataque claro ao comentador do programa ‘Dia Seguinte’.

Autor: Valter Marques