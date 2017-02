O pedido do Benfica para reunir de emergência com o Conselho de Arbitragem da FPF - por considerar que têm existido situações anómalas e insustentáveis - não mereceu grande comentário da parte de Pinto da Costa. O presidente do FC Porto sublinhou que apenas fala do que acontece no clube que lidera."Não comento as ações de clubes que não sejam o FC Porto, não tenho que me pronunciar. Respondo apenas por aquilo que o FC Porto faz", limitou-se a dizer o líder dos dragões à TVI, à margem da última etapa da Volta ao Algarve.