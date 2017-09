O Estádio da Luz registou ontem aquela que foi, até ao momento, a pior assistência da temporada em jogos da Liga NOS. Foram 47.309 os adeptos que fizeram questão de marcar presença no duelo frente ao Paços de Ferreira para apoiar a equipa, cerca de menos cinco mil espectadores que assistiram ao triunfo frente ao Portimonense, por 2-1.A maior enchente da temporada registou-se frente ao Sp. Braga, na jornada inaugural da temporada (58.826), seguida do dérbi lisboeta com o Belenenses (56.272). Contudo, os valores mais baixos são ainda os que aconteceram no encontro da Champions com o CSKA (38.323) e da Taça CTT, também com o Sp. Braga, jogo no qual esteve 24.160 adeptos.