A crise de resultados do Benfica reflete-se no rendimento defensivo da equipa. Em 12 jogos, a equipa sofreu 15 golos, número demasiado elevado tendo em conta o historial do clube da Luz. Aliás, para encontrar um início de temporada com números mais negativos é preciso recuar até 1961/62, quando os encarnados consentiram 17 golos no mesmo número de partidas disputadas.

Obrigada a remodelar o sector devido às transferências de Ederson, Nélson Semedo e Lindelöf, a equipa técnica do Benfica tem encontrado dificuldades a começar logo na baliza, onde Bruno Varela já foi substituído por Júlio César. No eixo, Jardel começa a perder espaço para o jovem Rúben Dias e, à direita, Douglas pode ter em breve a hipótese de render André Almeida. Certo é que nos encontros já disputados, a baliza da águia só ficou inviolada nas partidas com P. Ferreira, Belenenses e Chaves, todas relativas ao campeonato.