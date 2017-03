A direção do Benfica voltou a lançar um apelo aos seus adeptos que se desloquem ao Signal Iduna Park, em Dortmund, para que não utilizem qualquer tipo de material pirotécnico sob pena de interdição do Estádio da Luz. Os adeptos do clube encarnado devem encontrar-se na Friedensplatz às 16h30 locais, de onde deverão apanhar o metropolitano até ao recinto desportivo.

Entretanto, a comitiva encarnada viaja esta terça-feira, às 9 horas, para a Alemanha, onde realizará um treino de adaptação ao relvado ao final da tarde, antes da antevisão de Rui Vitória. Resta acrescentar que o árbitro nomeado para o encontro é o inglês Martin Atkinson.