O jogador dos encarnados admitiu que o prolongamento do vínculo acarreta maior responsabilidade, mas fala numa pressão positiva: "A renovação traz uma responsabilidade maior, mas os jogadores do Benfica estão sempre habituados num clube enorme como este. Os jogadores têm de estar habituados às pressões e ao que vem do exterior. A pressão dos adeptos é boa porque desde o primeiro momento ajudam-nos para conquistarmos os objetivos. É mais uma pressão boa que tenho em cima e espero retribuir este carinho que toda a gente neste clube me tem dado desde que cheguei. As coisas estão a correr bem, estou confiante e motivado. A equipa e os meus companheiros têm ajudado dentro e fora de campo. Estou a fazer golos, estou a ser mais um jogador importante para a equipa e estou muito satisfeito com essa situação. Espero continuar assim".Por fim, Pizzi destacou a importância do treinador e do bom ambiente no balneário para que as coisas estejam a correr-lhe bem."Rui Vitória é um treinador bastante especial para mim, desde o tempo do P. Ferreira tem-me ajudado a crescer como jogador e pessoa. Com esta passagem para o Benfica tem-me ajudado bastante. A época passada foi importante para mim, para o míster e para o Benfica. Agora as coisas estão a sair bem e queremos continuar assim. Temos um balneário muito saudável, com um espírito muito bom, sempre em tom de brincadeira, com coisas para nos divertirmos, e isso faz-nos crescer enquanto equipa. É bom fazer parte deste grupo. Parte da renovação é dos meus companheiros que me ajudaram e a todas as pessoas ligadas ao clube. Estou muito orgulhoso por continuar nesta casa até 2022", concluiu.